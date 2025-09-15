15 сентября 2025

Прощай, политика: челябинский эсер Жолобов неохотно попрощался с заксобранием

Челябинский депутат Павел Жолобов поставил политическую карьеру на паузу
© Служба новостей «URA.RU»
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Депутат заксобрания Челябинской области от партии «Справедливая Россия» Павел Жолобов объявил о том, что ставит политическую карьеру на паузу. Об этом Жолобов сообщил в своем telegram-канале.

«Это была наша лучшая кампания! Мы дали бой, но битву проиграли. Лидер нашей команды Дмитрий Сумин вернется в новом статусе, скорее всего. А я вынужденно беру паузу в политике Челябинской области», — написал Жолобов.

Сумин был депутатом ЗСО по копейскому избирательному округу № 20. Однако на выборах 12-14 сентября уступил депутатский мандат Наталье Никаноровой (ЕР). Жолобов был депутатом по списку эсеров. Слова Жолобова означают, что его место в ЗСО по списку партии займет Сумин, сам же он покинет заксобрание.

Сумин признал поражение на выборах по одномандатному округу. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях.

«Я проиграл 85 голосов на выборах в законодательное собрание Челябинской области. Это меньше процента. К сожалению, нашей команде в этот раз не удалось удержать результат на трехдневном голосовании», — сообщил Сумин.

По итогам выборов за Сумина проголосовало 10 066 копейчан. За Никанорову отдал голос 10 151 избиратель.

