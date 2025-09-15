15 сентября 2025

Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге достигли нового рекорда

Квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга подорожали на 1,43% за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квартиры дорожают уже на протяжении месяца
Квартиры дорожают уже на протяжении месяца Фото:

В Екатеринбурге стоимость квартир на вторичном рынке к началу сентября составила 131 580 рублей за квадратный метр, таким образом обновив июльский рекорд, когда произошел скачок цены. Аналитика опубликована на сайте Уральской палаты недвижимости.

Так, к 8 сентября цены на вторичное жилье выросли на 0,57% за неделю. За месяц стоимость выросла на 1,43%. Текущая стоимость в 131 580 за «квадрат» стала новым рекордом, предыдущее резкое удорожание было зафиксировано в конце июля, тогда квадратный метр стоил 131 088 рублей.

Что касается распределения стоимости по районам, самые дорогие квартиры продаются в центре — там средняя цена квадратного метра составила 192 261 рублей, на втором месте — микрорайоны Автовокзал, Ботаника, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский, Юго-Западный, там объекты продают в среднем за 149 030 рублей за квадрат. Самая низкая стоимость квартир в городе — 87 862 рублей в среднем за квадратный метр (в эту категорию цены вошли микрорайоны Лечебный, Верхнемакарово, Горный щит, Изоплит, Калиновский, Кольцово, Семь ключей и другие).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге стоимость квартир на вторичном рынке к началу сентября составила 131 580 рублей за квадратный метр, таким образом обновив июльский рекорд, когда произошел скачок цены. Аналитика опубликована на сайте Уральской палаты недвижимости. Так, к 8 сентября цены на вторичное жилье выросли на 0,57% за неделю. За месяц стоимость выросла на 1,43%. Текущая стоимость в 131 580 за «квадрат» стала новым рекордом, предыдущее резкое удорожание было зафиксировано в конце июля, тогда квадратный метр стоил 131 088 рублей. Что касается распределения стоимости по районам, самые дорогие квартиры продаются в центре — там средняя цена квадратного метра составила 192 261 рублей, на втором месте — микрорайоны Автовокзал, Ботаника, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский, Юго-Западный, там объекты продают в среднем за 149 030 рублей за квадрат. Самая низкая стоимость квартир в городе — 87 862 рублей в среднем за квадратный метр (в эту категорию цены вошли микрорайоны Лечебный, Верхнемакарово, Горный щит, Изоплит, Калиновский, Кольцово, Семь ключей и другие).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...