Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге достигли нового рекорда

В Екатеринбурге стоимость квартир на вторичном рынке к началу сентября составила 131 580 рублей за квадратный метр, таким образом обновив июльский рекорд, когда произошел скачок цены. Аналитика опубликована на сайте Уральской палаты недвижимости.
Так, к 8 сентября цены на вторичное жилье выросли на 0,57% за неделю. За месяц стоимость выросла на 1,43%. Текущая стоимость в 131 580 за «квадрат» стала новым рекордом, предыдущее резкое удорожание было зафиксировано в конце июля, тогда квадратный метр стоил 131 088 рублей.
Что касается распределения стоимости по районам, самые дорогие квартиры продаются в центре — там средняя цена квадратного метра составила 192 261 рублей, на втором месте — микрорайоны Автовокзал, Ботаника, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский, Юго-Западный, там объекты продают в среднем за 149 030 рублей за квадрат. Самая низкая стоимость квартир в городе — 87 862 рублей в среднем за квадратный метр (в эту категорию цены вошли микрорайоны Лечебный, Верхнемакарово, Горный щит, Изоплит, Калиновский, Кольцово, Семь ключей и другие).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!