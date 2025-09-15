В округе спикера Сухих и на родине Махонина поддержали больше всего людей на выборах

В топ-3 территорий по явке на прошедших выборах губернатора вошли Барда (примерно 81%), Губаха (79,5%) и Юсьва (78,5%). К такому выводу пришел корреспондент URA.RU, проанализировав данные в ГАС «Выборы», ДЭГ и информацию с ТИКов и УИКов. При этом в Барде из пришедших на выборы 81% жителей за Дмитрия Махонина проголосовали около 81,5% человек. На втором месте по уровню поддержки — Чердынь, малая родина главы Прикамья, 81%.
Юсьва находится на третьем месте и по уровню поддержки губернатора в общем рейтинге — 79%. Барда входит в округ №23, который представляет спикер ЗС Валерий Сухих. В абсолютных цифрах за Махонина в Барде проголосовали 12 675 жителей, что стало самым высоким результатом среди муниципалитетов края с населением от 15 до 30 тысяч человек. Свои рекорды есть и в Чайковском, который также входит в округ Сухих: явка здесь составила 53,9% избирателей — самая большая за всю историю выборов. А без учета данных по Перми Чайковский округ показал третий результат по количеству проголосовавших в абсолютных числах — 41 721 человек (после Пермского района и Соликамска).
Среди муниципалитетов-аутсайдеров по явке — Березники (35%), Дзержинский (33%) и Мотовилихинский (32%) районы Перми. Самый низкий уровень поддержки Махонина — в Горнозаводске и Березниках, примерно по 63,5%, а также в Александровске — 62%.
