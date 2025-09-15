15 сентября 2025

В Челябинской области за год вырос экспорт муки

Экспорт муки из Челябинской области за год увеличился на 10%
С начала 2025 года экспорт мукомольной продукции из Челябинской области вырос на 10%. Объем составил 40 тысяч тонн, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Основной вклад внесла пшеничная мука, на которую приходится 43% экспорта. Поставки кукурузной муки увеличились на 15% по весу и на 37% по стоимости, а экспорт рисовой муки вырос более чем втрое», — отметили в ведомстве.

По данным управления, за последние годы сохраняется рост интереса к продукции региональных переработчиков зерна, что укрепляет позиции области на международных рынках. Особенно активно продукция уходит в Восточную Азию и Ближний Восток. Особенно увеличились объемы поставок в Туркменистан.

