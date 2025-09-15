Пенсионерка из Екатеринбурга потеряла 6,6 млн рублей после видеозвонка

В Екатеринбурге 70-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Аферисты вытянули из пенсионерки 6,6 миллиона рублей через видеозвонок в Google Meet, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Потерпевшей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга Крыловой, и сообщила о взломе личного кабинета на „Госуслугах“. „Крылова“ отправила пенсионерке ссылку на видеозвонок в Google Meet и сказала, что все дальнейшее общение будет происходить там», — пояснили там.
С пенсионеркой связался лжесотрудник ФСБ и сказал перевести все сбережения на счет, который он укажет, чтобы якобы избежать похищения денег со счета женщины в пользу недружественных стран. Вскоре она сняла всю сумму и отправила на номера неизвестных карт.
Закончив переводить деньги, пенсионерка рассказала о произошедшем своим близким, которые объяснили, что она попалась на удочку мошенников. Тогда она обратилась в полицию, заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!