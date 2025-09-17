Туристы ХМАО скупают подешевевшие зимние туры в Китай

У югорчан стали популярны туры в Китай
У жителей Югры стали популярны туры в Китай. Югорчане выбирают здесь как пляжный, так и экскурсионный отдых. На последнем путешественники теперь могут сэкономить за счет отмены визы в страну. Туристический тренд URA.RU обсудило с владелицей агентства путешествий Еленой Соловьевой.

«Это всегда было популярно, просто нужно было заранее закладывать время и деньги на визу, а теперь не нужно. Поэтому спрос еще больше будет, если говорим про материковый Китай. Островной и так был без визы. Сама виза стоила около 50-100 долларов. Хотя, это не так много, но все равно нужно было тратить время на почту, документы собирать, ну и для большой семьи денег нужно было больше», — поясняет руководитель агентства SoloWay.

В экскурсионные туры югорчане чаще едут с середины осени до начала весны. Зимой туристы путешествуют как по городам, например, в Пекин и Шанхай, так едут в Гонконг и Макао. Среди путешественников также популярны горнолыжные курорты и природные парки. Но чаще жители ХМАО выбирают для отдыха островную часть Китая.

«У нас на севере людям все равно нужно море. В процентном соотношении, конечно, пляжа больше — ежедневно такие туры продаем, наверное. Экскурсии — пореже», — добавляет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что среди туристов ХМАО набирает популярность новый тренд — отдых в Сингапуре. По данным турагентства «Семь чудес», туда преимущественно едут опытные путешественники, побывавшие во многих других странах.

