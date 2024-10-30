30 октября 2024

У туристов из ХМАО набирают популярность трендовые туры в Сингапур

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали чаще летать в Сингапур
Югорчане стали чаще летать в Сингапур Фото:

Среди туристов Ханты-Мансийского автономного округа набирает популярность новый тренд — отдых в Сингапуре. Туда преимущественно едут опытные путешественники, побывавшие во многих других странах, рассказали URA.RU в турагентстве «Семь чудес».

«Туристам, которым надоело путешествовать в привычные страны, где они уже бывали не раз, и хотят попробовать что-то новое, то летят туда. Сингапур — одно из самых цивилизованных и безопасных мест. Сам город очень чистый, поэтому его выбирают для отдыха», — рассказала турагент Марианна Кульченко.

Несмотря на то, что теплая погода в Сингапуре может стоять круглый год, зимой вода в море холоднее на несколько градусов. Поэтому за пляжным отдыхом сюда чаще едут с середины весны до середины лета. «Если же отдыхать в самом Сингапуре, то в городе больше интересна экскурсионная программа», — уточняет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что у югорчан набирают популярность путешествия в Грузию. По информации турагентства Soloway, жители ХМАО зачастую посещают там пляжные курорты.

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Среди туристов Ханты-Мансийского автономного округа набирает популярность новый тренд — отдых в Сингапуре. Туда преимущественно едут опытные путешественники, побывавшие во многих других странах, рассказали URA.RU в турагентстве «Семь чудес». «Туристам, которым надоело путешествовать в привычные страны, где они уже бывали не раз, и хотят попробовать что-то новое, то летят туда. Сингапур — одно из самых цивилизованных и безопасных мест. Сам город очень чистый, поэтому его выбирают для отдыха», — рассказала турагент Марианна Кульченко. Несмотря на то, что теплая погода в Сингапуре может стоять круглый год, зимой вода в море холоднее на несколько градусов. Поэтому за пляжным отдыхом сюда чаще едут с середины весны до середины лета. «Если же отдыхать в самом Сингапуре, то в городе больше интересна экскурсионная программа», — уточняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что у югорчан набирают популярность путешествия в Грузию. По информации турагентства Soloway, жители ХМАО зачастую посещают там пляжные курорты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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