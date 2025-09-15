Пермяки перешли с наличных денег на проездные

Пермяки начали переходить на проездные в общественном транспорте. На это повлияли отмена оплаты наличными водителю и снижение стоимости проездных для школьников. Об этом сообщил начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин на комитете по экономическому развитию Пермской гордумы.
«Виден существенный рост по гражданским проездным. Те люди, которые пользовались наличным расчетом, в основном перешли на транспортные карты как в формате электронного кошелька, так и гражданских проездных. Также отмечу рост по школьным проездным. Это связано с тем, что мы в конце прошлого года снизили стоимость проездного для школьников с 5 по 11 класс», — отметил Путин.
В первом полугодии 2025 года количество поездок по школьным проездным увеличилось до 2,6 млн (в 2024 году — 2,4 млн). По льготным проездным пермяки проехали 21,3 млн раз, что на 148,2 тысячи больше, чем годом ранее. По гражданским проездным пассажиры совершили 10,1 млн поездок против 9,2 млн в прошлом году. На электронные социальные поездные пришлось 6,9 млн поездок вместо 6,4 млн в 2024 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки сэкономили свыше 1,5 млрд рублей на поездках в транспорте за полтора года благодаря проездным. Общая сумма поездок по ним превысила 3,1 млрд рублей, а сами проездные обошлись пассажирам в 1,55 млрд рублей.
