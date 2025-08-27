Пермякам удалось сэкономить более миллиарда рублей на проезде в транспорте

Жители Перми сэкономили свыше 1,5 млрд рублей на поездках в общественном транспорте за полтора года благодаря проездным. Общая сумма поездок по ним превысила 3,1 млрд рублей, а сами проездные обошлись пассажирам в 1,55 млрд рублей.
«Всего за полтора года пассажиры совершили поездки по проездным на сумму более 3,1 млрд рублей. При этом стоимость приобретенных проездных составила 1,55 млрд рублей. Экономия для пассажиров за этот период составила порядка 1,56 млрд рублей. На долю льготных проездных пришлось 1,17 млрд рублей, гражданских — 390,4 млн рублей», — сообщается на сайте администрации Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что с апреля в Перми отменили оплату наличными в транспорте. Заплатить за поездку можно с помощью разовых билетов, купленных заранее, проездных, транспортных или банковских карт. Подробнее о доступных способах оплаты проезда в пермском транспорте — в материале URA.RU.
