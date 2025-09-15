Умерла мать девочки, которая открыла пекарню в челябинском селе для помощи семье

В селе Серпиевка Челябинской области умерла мама десятилетней Кристины Машковой. Об этом сообщила сама девочка. Кристина стала известной на всю страну, после открытия пекарни в небольшом селе. Бизнесом она занялась после того, как маму парализовало из-за онкологии.
«Этот фильм про стейк на костре, мы посвящаем нашей маме... Фильм про наш лучший рецепт мяса на углях, мы сняли задолго до того, как ее не стало…», — написала девочка в своей официальной группе «Ресторан у Кристины» в соцсети «ВКонтакте». Мамы не стало еще на прошлой неделе, но Кристина смогла сообщить подписчикам новость только сейчас.
Семья Машковых из небольшого села Серпиевка прославилась два года назад. Тогда восьмилетняя девочка Кристина открыла свою пекарню. Так она решила помочь семье и маме, у которой после рецидива онкологии парализовало половину тела. Хлеб у второклассницы покупали соседи и туристы, которые приезжали в семейный глэмпинг. Кристина мечтала продавать хлеб во всем Катав-Ивановском районе, где расположено село.
Позднее Кристину вместе с папой Александром пригласили на программу «Мужское/Женское» на Первом канале, где предприниматель Анастасия Насибуллина вручила девочке подарок — сертификат на хлебопечь. Печь рассчитана на изготовление 30 булок за раз. Тогда Машковы сообщили, что копят еще деньги на шкаф для расстойки хлеба.
Параллельно Кристина вместе с папой развивали свою группу «Ресторан у Кристины» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас у них 64 тысячи подписчиков, а некоторые видео набирают до 300 тысяч просмотров.
