Сотни тысяч таксистов останутся без работы из-за нового закона о локализации

Около 200 тысяч водителей такси могут покинуть рынок из-за закона о локализации автомобилей, который вступит в силу в марте 2026 года. Такие оценки были озвучены на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации таксомоторного парка.
Пятая часть всех таксопарков и водителей такси не сможет выполнить требования к локализации, что вынудит их уйти с рынка. Согласно протоколу встречи, который передает «Коммерсантъ», число ушедших может составить 200 тысяч таксистов. Причиной потенциального оттока кадров стало требование использовать автомобили российского производства или собранные с определенным уровнем локализации.
На заседании РСПП присутствовали представители сервисов заказа такси, перевозчики, автопроизводители, отраслевые объединения, а также чиновники Минпромторга, Минтранса, Минэкономики и представители властей Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам обсуждения отмечено, что к концу 2024 года в отрасли насчитывалось более 700 тысяч автомобилей, принадлежащих частным лицам, и более 70% из них используются для подработки. При этом около 79% таких машин не соответствуют новым требованиям.
В сервисе «Максим» уточнили, что реформа проходит по жесткому сценарию, несмотря на ранее обсуждавшийся плавный переход. В Объединении самозанятых России добавили, что большинство водителей не смогут заменить свои автомобили на новые из-за высокой стоимости российских моделей и ограниченного доступа к льготным программам автокредитования и лизинга.
