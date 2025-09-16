Сотни тысяч таксистов останутся без работы из-за нового закона о локализации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сфера такси может столкнуться с оттоком кадров из-за нового
Сфера такси может столкнуться с оттоком кадров из-за нового Фото:

Около 200 тысяч водителей такси могут покинуть рынок из-за закона о локализации автомобилей, который вступит в силу в марте 2026 года. Такие оценки были озвучены на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации таксомоторного парка.

Пятая часть всех таксопарков и водителей такси не сможет выполнить требования к локализации, что вынудит их уйти с рынка. Согласно протоколу встречи, который передает «Коммерсантъ», число ушедших может составить 200 тысяч таксистов. Причиной потенциального оттока кадров стало требование использовать автомобили российского производства или собранные с определенным уровнем локализации. 

На заседании РСПП присутствовали представители сервисов заказа такси, перевозчики, автопроизводители, отраслевые объединения, а также чиновники Минпромторга, Минтранса, Минэкономики и представители властей Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам обсуждения отмечено, что к концу 2024 года в отрасли насчитывалось более 700 тысяч автомобилей, принадлежащих частным лицам, и более 70% из них используются для подработки. При этом около 79% таких машин не соответствуют новым требованиям.

В сервисе «Максим» уточнили, что реформа проходит по жесткому сценарию, несмотря на ранее обсуждавшийся плавный переход. В Объединении самозанятых России добавили, что большинство водителей не смогут заменить свои автомобили на новые из-за высокой стоимости российских моделей и ограниченного доступа к льготным программам автокредитования и лизинга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 200 тысяч водителей такси могут покинуть рынок из-за закона о локализации автомобилей, который вступит в силу в марте 2026 года. Такие оценки были озвучены на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации таксомоторного парка. Пятая часть всех таксопарков и водителей такси не сможет выполнить требования к локализации, что вынудит их уйти с рынка. Согласно протоколу встречи, который передает «Коммерсантъ», число ушедших может составить 200 тысяч таксистов. Причиной потенциального оттока кадров стало требование использовать автомобили российского производства или собранные с определенным уровнем локализации.  На заседании РСПП присутствовали представители сервисов заказа такси, перевозчики, автопроизводители, отраслевые объединения, а также чиновники Минпромторга, Минтранса, Минэкономики и представители властей Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам обсуждения отмечено, что к концу 2024 года в отрасли насчитывалось более 700 тысяч автомобилей, принадлежащих частным лицам, и более 70% из них используются для подработки. При этом около 79% таких машин не соответствуют новым требованиям. В сервисе «Максим» уточнили, что реформа проходит по жесткому сценарию, несмотря на ранее обсуждавшийся плавный переход. В Объединении самозанятых России добавили, что большинство водителей не смогут заменить свои автомобили на новые из-за высокой стоимости российских моделей и ограниченного доступа к льготным программам автокредитования и лизинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...