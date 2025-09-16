Директор по развитию инфраструктуры и капитальному строительству АО «Пермский завод „Машиностроитель“» Виталий Волчек арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. 12 сентября его отправили в СИЗО. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда Перми.
«Волчек подозревается в хищении средств при поставках оборудования на предприятие. Известно, что сумма ущерба, причиненного предприятию, составляет более 100 млн рублей», — сообщает портал «РБК-Пермь».
Как отмечает издание, уголовное дело было возбуждено 21 августа 2025 года. 28 августа в Коломне силовики задержали индивидуального предпринимателя Дмитрия Зайцева, оказывающего услуги по монтажу производственного оборудования. Позже был взят под стражу гендиректор и единственный учредитель ООО «СтанТроникс» Андрей Рожков. Суд избрал для обоих фигурантов меру пресечения в виде ареста. Апелляционная инстанция оставила в силе избранную им меру пресечения.
В ближайшее время в Арбитражном суде Пермского края состоится заседание по иску предприятия к ООО «СтанТроникс» на сумму 42,8 млн рублей. Еще один иск — на 1,8 млн рублей — рассмотрит Арбитражный суд Московской области в октябре. АО «Пермский завод „Машиностроитель“» входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и специализируется на выпуске компонентов для летательных и космических аппаратов.
