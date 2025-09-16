В Перми арестовали топ-менеджера завода, производящего детали для космических аппаратов

В Перми взят под стражу директор по капстроительству оборонного завода
Решение об аресте Волчека 16 сентября принял Ленинский районный суд Перми
Решение об аресте Волчека 16 сентября принял Ленинский районный суд Перми

Директор по развитию инфраструктуры и капитальному строительству АО «Пермский завод „Машиностроитель“» Виталий Волчек арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. 12 сентября его отправили в СИЗО. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда Перми. 

«Волчек подозревается в хищении средств при поставках оборудования на предприятие. Известно, что сумма ущерба, причиненного предприятию, составляет более 100 млн рублей», — сообщает портал «РБК-Пермь».

Как отмечает издание, уголовное дело было возбуждено 21 августа 2025 года. 28 августа в Коломне силовики задержали индивидуального предпринимателя Дмитрия Зайцева, оказывающего услуги по монтажу производственного оборудования. Позже был взят под стражу гендиректор и единственный учредитель ООО «СтанТроникс» Андрей Рожков. Суд избрал для обоих фигурантов меру пресечения в виде ареста. Апелляционная инстанция оставила в силе избранную им меру пресечения.

В ближайшее время в Арбитражном суде Пермского края состоится заседание по иску предприятия к ООО «СтанТроникс» на сумму 42,8 млн рублей. Еще один иск — на 1,8 млн рублей — рассмотрит Арбитражный суд Московской области в октябре. АО «Пермский завод „Машиностроитель“» входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и специализируется на выпуске компонентов для летательных и космических аппаратов.

