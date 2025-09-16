В Тюменской области простятся с гранатометчиком, погибшим на СВО

Прощание состоится в селе Тюнево
В Тюменской области 17 сентября похоронят участника специальной военной операции, гранатометчика Виктора Малышева. В администрации Нижнетавдинского округа сообщили, что прощание состоится в селе Тюнево.
«В апреле 2025 года принял решение служить в ВС Российской Федерации по контракту. Погиб Малышев 21 мая в ходе специальной военной операции», — рассказали в администрации.
Виктор Малышев родился 24 мая 1970 года в Челябинской области. Окончил Копейское профессиональное техническое училище. Работал сварщиком в одной из строительных компаний Тюмени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!