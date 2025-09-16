В Тюменской области простятся с гранатометчиком, погибшим на СВО

Прощание состоится в селе Тюнево
Прощание состоится в селе Тюнево

В Тюменской области 17 сентября похоронят участника специальной военной операции, гранатометчика Виктора Малышева. В администрации Нижнетавдинского округа сообщили, что прощание состоится в селе Тюнево.

«В апреле 2025 года принял решение служить в ВС Российской Федерации по контракту. Погиб Малышев 21 мая в ходе специальной военной операции», — рассказали в администрации.

Виктор Малышев родился 24 мая 1970 года в Челябинской области. Окончил Копейское профессиональное техническое училище. Работал сварщиком в одной из строительных компаний Тюмени.

