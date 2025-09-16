Стало известно, сколько туристы потратили денег в Тюменской области

Туристы потратили в Тюменской области за 2025 год 17, 3 млрд рублей
Тюменская область ежегодно притягивает тысячи туристов
Тюменская область ежегодно притягивает тысячи туристов

За первые шесть месяцев 2025 года туристы потратили в Тюменской области 17, 3 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«По данным геоаналитических сервисов, общие траты туристов за первое полугодие 2025 года составили 17,3 млрд рублей», — сообщили в инфоцентре. Известно, что только за летние месяцы область посетило 1,5 миллиона туристов.

За 2024 год объем туристических инвестиций в Тюменскую область составил более 37 млррд рублей. Что стало на 20% больше, чем в 2023.

