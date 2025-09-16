Свердловчанку, которую искали десятки человек, нашли мертвой. Фото

Женщина пропала в лесу 10 дней назад
Женщина пропала в лесу 10 дней назад Фото:

В деревне Крутиха (Режевский район, Свердловская область) обнаружили мертвой 64-летнюю Галину Помазкину, которая ушла в лес за ягодами и не вернулась. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Тело женщины нашли в лесу. На место выехали родственники», — сказал собеседник. Он добавил, что сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного СУ СКР и к поисковикам из отряда «ЛизаАлерт». Ответ ожидается.

Помазкина пропала 6 сентября. За несколько дней на ее поиски вышли больше ста человек, в числе которых волонтеры, местные жители и сотрудники полиции. Поисковая операция проходила в тяжелых условиях местности.

