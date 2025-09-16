Житель Сосновского района более 13 лет уходил от ответственности за убийство мужчины в апреле 2012 года. Он бы и дальше оставался на свободе, но следователи СК и сотрудники угрозыска МВД нашли по делу неопровержимые доказательства его причастности к преступлению. Как сообщили URA.RU в пресс-службах управлений, мужчину ждет суд.
«Следователями, следователями-криминалистами регионального СКР и оперативными сотрудниками ОМВД России по Еткульскому району работа по раскрытию преступления велась непрерывно. В ходе изучения уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы, были повторно проанализированы материалы указанного уголовного дела. При сопоставлении заявленного алиби с объективными фактами выявлено, что один из мобильных телефонов, находившихся на месте преступления, принадлежал мужчине, ранее проходившему проверку. Он скрывал факт использования номера, зарегистрированного на другое лицо. Дополнительно собранные доказательства опровергли его первоначальные доводы и изобличили в преступлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, после задержания мужчину доставили в отдел на допрос. Под тяжестью собранных улик он признался в содеянном.
«Он сообщил, что между ним и жертвой были долговые обязательства. В феврале, во время поездки на машине подозреваемого, между ними возник конфликт. Подозреваемый свернул с дороги в лесной массив, где в ходе ссоры нанес несколько ударов палкой, а затем два удара острым орудием в шею, от которых потерпевший скончался. После этого подозреваемый замаскировал тело ветками кустов и деревьев и скрылся с места преступления», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По делу удалось собрать достаточную доказательственную базу. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Материалы направлены в Еткульский райсуд для рассмотрения по существу.
