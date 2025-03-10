Как оплачивать проезд в общественном транспорте Перми в 2025 году

С 15 апреля в пермском общественном транспорте откажутся от оплаты наличными. Таким образом хотят снизить нагрузку на водителей и повысить безопасность дорожного движения. Какие способы оплаты будут доступны в городском транспорте — в материале URA.RU.
Стоимость проезда
Стоимость проезда и провоза багажа при оплате наличными, банковской, транспортной картой или в мобильном приложении составляет 37 рублей. Дети до семи лет без отдельных мест для сидения ездят бесплатно. Также не оплачивают проезд школьники с 1 по 4 класс.
Пересадка при оплате транспортной картой обойдется в 19 рублей. В течение часа она действует в автобусах №№ 15, 18, 20, 24, 32, 34, 36, 49, 53, 58, 60, 61, 64, 77, 80. На остальных автобусных и трамвайных маршрутах время пересадки составляет 40 минут.
Разовый билет
Для пассажиров, которые не хотят пользоваться новыми способами оплаты, вводятся разовые билеты в виде картонного носителя с чипом. На него будет записана одна поездка. Пассажиру потребуется приложить билет к валидатору и зарегистрировать поездку. Его же будет необходимо предъявить контролеру при проверке.
Разовые билеты можно будет приобрести в пунктах продажи транспортных карт — сейчас их 57. К апрелю их количество увеличится в три раза. Новые точки планируется открыть на автовокзале и железнодорожных вокзалах города, в торговых и бизнес-центрах, во всех отделениях «Почты России».
Банковская карта
Оплата проезда банковской картой осуществляется с помощью валидаторов в салоне автобуса или трамвая. За одну поездку можно оплатить до пяти билетов. При пересадке скидки не будет — придется повторно оплатить полную стоимость.
СБП
В марте в мобильном приложении «Пермский транспорт» начали тестировать оплату проезда через СБП. В этом случае банковская карта не окажется в стоп-листе, так как как деньги списываются в онлайн-режиме. Новая функция пока доступна только для смартфонов на Android OS. Разработчики предупреждают о возможных ошибках и просят давать обратную связь. Если зарегистрировать поездку не удается, оплатить проезд необходимо другим способом.
Транспортная карта
Транспортной картой проезд оплачивается с помощью валидаторов в салоне. Ей можно оплатить не более пяти билетов. В режиме «электронного кошелька» на пересадку будет скидка только для одного пассажира, на остальные билеты она не распространяется. В режиме безлимитного проездного картой можно оплатить только один билет для держателя карты. Проездным на 40 поездок можно расплатиться за нескольких пассажиров.
Цифровая транспортная карта находится в приложении «Пермский транспорт» в разделе «Билеты». Ей можно оплатить проезд по QR-коду, Bluetooth, геолокации и госномеру транспорта. Однако эти способы оплаты будут недоступны, если к приложению привязать пластиковую транспортную карту.
QR-код
Оплата проезда по QR-коду происходит через мобильное приложение «Пермский транспорт». В нем нужно пополнить баланс, а затем отсканировать размещенный в салоне QR-код. Во время оплаты на смартфоне должен работать интернет. За один рейс можно оплатить проезд пять раз.
Bluetooth
В октябре 2024 года в общественном транспорте Перми появилась возможность оплачивать проезд через Bluetooth. Функцией можно воспользоваться в автобусах маршрутов №№3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68, 81, а также во всех трамваях. В приложении «Пермский транспорт» нужно выбрать соответствующую функцию. Система сама распознает транспортное средство и выдаст уведомление с предложением оплатить проезд цифровой картой.
Льготный проездной
Льготный проездной документ доступен школьникам, студентам очной формы обучения и пенсионерам по старости, а также членам малоимущих многодетных семей. Оплата производится через валидаторы в салоне.
Для учащихся 5-11 классов стоимость проездного на 30 поездок на три месяца и безлимитного проездного на месяц составляет 777 рублей, а безлимитного проездного на три месяца — 1 998 рублей. Для учащихся очной формы обучения в вузах и ссузах, пенсионеров, членов малоимущих многодетных семей цена на 30 поездок на три месяца и безлимитного проездного на 15 дней составляет 777 рублей, а безлимитного проездного на месяц — 1 110 рублей.
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