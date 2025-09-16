Начался финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для старшей возрастной категории. Об этом сообщили во Всероссийском движении детей и молодежи «Движение первых».
«Финал „Зарницы 2.0“ стартовал в Волгоградской области. Более 900 финалистов игры Движения Первых, „ЮНАРМИИ“ и Центра „ВОИН“ старшей категории собрались здесь, чтобы проверить себя на прочность и показать настоящий командный дух», — указано в telegram-канале организации.
Отмечается, что в финале конкурса в Волгограде участвуют 960 юных патриотов России и других стран. Всего в конкурсе в 2025 году приняли участие более 3,1 миллиона школьников и студентов СПО из 89 регионов РФ.
Со вступительным словом выступили Герой России, командующий игрой Владислав Головин и ветераны СВО. Они пожелали обрести новых друзей, раскрыть свой потенциал и выдержать все испытания с достоинством. После яркой церемонии открытия последуют состязания участников игры.
В финале игры участники пройдут гарнизонную службу и примут участие в большой военно-тактической игре, представляющая собой имитацию реальных боевых действий. В программу входят комбинированный марш и состязания по различным условно-военным специальностям. Финальный бой в рамках игры пройдет 21 сентября. А 22 сентября состоится награждение победителей на Мамаевом Кургане.
