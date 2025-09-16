Мэрия Челябинска потратит 42,5 млн рублей на ликвидацию свалки возле реки Миасс

Администрация Челябинска направит 42,5 миллиона рублей на ликвидацию незаконной свалки в Металлургическом районе на берегу реки Миасс. Информация о поиске подрядчика размещена на сайте закупок.
«Ликвидация незаконно складированных отходов производства и потребления на территории города Челябинска. Начальная цена — 42 539 692,54 рубля», — говорится в данных заявки на портале «Госзакупок».
Свалка расположена в районе Хитрого мостика. Общая площадь составляет 31 тысяча квадратных метров. На территории находятся отходы, в том числе мусор от сноса зданий и железобетонные изделия. Подрядчик определится 25 сентября. Работы необходимо завершить до 20 ноября.
Ранее администрация Челябинска выделяла средства на обследование городских мостов через реку Миасс и ремонт дорог. В частности, в этом году был заключен контракт на проверку 27 мостов на прочность и безопасность, а также объявлен аукцион на ремонт улицы Мастеровой. Эти меры направлены на улучшение экологической и транспортной ситуации в городе.
