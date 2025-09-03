В Челябинске проверят надежность городских мостов

В Челябинске нашли подрядчика для обследования городских мостов на прочность. Сумма контракта составила 2,5 миллиона рублей, говорится в описании на сайте госзакупок.
«Победитель — ООО „Строительные технологии“. Сумма контракта — 2,2 миллиона рублей», — говорится на сайте госзакупок.
Заказчиком закупки выступил Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска. Подрядчик за два месяца должен проверить 27 мостов через реку Миасс в Челябинске, а также железнодорожные пути. Речь идет также о мостах на проспекте Победы, улице Кирова и других. Специалисты оценят безопасность конструкций и фактическую грузоподъемность.
В Челябинске ранее Комитет дорожного хозяйства объявлял аукцион на выбор подрядчика, которому предстоит отремонтировать дорогу на улице Мастеровой в Курчатовском районе. Начальная цена контракта составляла 77,6 миллиона рублей.
