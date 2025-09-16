Осиротевшие: собрания депутатов семи челябинских муниципалитетов лишились спикеров

Спикеры собраний депутатов семи территорий Челябинской области не вошли в новый состав собраний. Такая информация содержится на портале облизбиркома.
«По итогам выборов в новый созыв собраний не вошли председатели собраний депутатов Снежинска, Усть-Катава, Локомотивного и Чебаркуля. Также в новом созыве нет спикеров собраний Брединского, Кусинского и Чесменского муниципальных округов», — информирует портал избиркома.
Доверие и утрата
Причины отсутствия спикеров разные. Спикер горсобрания Снежинска Алексей Ремезов принял участие в выборах в заксобрание региона и выиграл в них. Спикер собрания депутатов Чебаркуля Николай Баландин был выдвинут на новый срок от «Единой России», однако из-за утраты доверия его исключили из партии и сняли с выборов.
Заслуженный отдых
Председатель собрания Усть-Катава Сергей Пульдяев не стал выдвигаться на выборы на новый срок. Так же поступили спикеры Локомотивного и Кусинского округа Александр Мордвинов и Евгений Шибаков.
Женское несчастье
Председатель собрания депутатов Чесменского района Марина Горожанина подала заявление на выборы, однако не сдала необходимых документов и утратила статус выдвинутого кандидата. Председатель Брединского райсобрания Жанна Артеменко стала единственным спикером, который принял участие в выборах на новый срок и проиграл. Она уступила сопернице с разницей в один голос — 124 против 125-ти.
Остаться должен только один
Спикер Кыштымского горсобрания Владимир Гузынин переизбрался на новый срок, однако депутатом собрания стала и мэр города Людмила Шеболаева. По всей вероятности, в новом созыве она возглавит собрание.
Председатель собрания депутатов Катав-Ивановского округа Екатерина Куликова также выиграла новые выборы. Однако депутатский статус получил и врио главы Катав-Ивановского округа, предшественник Куликовой в кресле спикера Александр Васильев. Кто из них возглавит собрание, или же это будет другой депутат, зависит от решений политблока правительства и собрания депутатов.
Остальные спикеры городских и районных собраний сумели переизбраться на новый пятилетний депутатский срок. Тем 23 муниципальным округам, которые были преобразованы из районов в этом году, предстоят выборы главы.
