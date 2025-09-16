В год 185-летия со дня рождения Петра Чайковского в Екатеринбург приехал потомок семьи композитора — прапраправнучатый племянник Денис фон Мекк. В Свердловском краеведческом музее он открыл выставку редчайших медалей и монет с изображением великого русского музыканта.
«Суть этой коллекции — показать косвенным способом интерес к личности Петра Ильича. Бывает так, что творцы каких-то произведений, всемирно известных и незабвенных, оказываются не совсем интересными личностями. В случае Петра Ильича эта гениальная музыка подпирается и гениальностью человека. Изучение его биографии, я считаю, очень важно всем представителям музыки и россиянам, потому что это был человек, потрясающий любовью к своей стране, патриотичностью», — рассказал журналистам фон Мекк.
На выставке посетители смогут увидеть 45–50 медалей из десятков стран мира, некоторые существуют в единственном экземпляре и сделаны вручную.
Один из самых интересных экспонатов — серебряный памятный жетон 1893 года. «Это старт моей коллекции, которая развивалась с XIX века и прошла через XX и XXI века. Что удивительно, с каждым годом открываешь для себя все новые проявления. Это говорит о том, что и в нашей стране, и в других странах Петр Ильич — это знаменитая личность, которая сегодня многими используется, в том числе, в маркетинговых целях. Они делают свои изделия, памятные монеты, для того чтобы, предположим, покупали, но суть остается в том, что это признание — человек действительно узнаваемый, популярный», — считает потомок композитора.
Кроме этого, Денис фон Мекк планирует провести в Екатеринбурге лекцию, где на примере семьи Чайковских расскажет о традициях дворянских семей середины XIX века. В рамках международного проекта «Чайковский — музыка без виз» 17 сентября потомок планирует посетить Дом-музей Чайковского в Алапаевске, там откроется выставка, пройдут лекции и музыкальная лаборатория.
Денис фон Мекк также поделился, что в рамках «Чайковский — музыка без виз» планируется презентовать просветительскую программу в Америке, издать биографию Чайковского на английском, французском и немецком языках. «На следующий год у нас запланирован перевод на португальский язык. Мы будем осваивать самую крупную страну Латинской Америки — Бразилию, где говорят по-португальски. Бразилия, напомню, это 220 миллионов, это в 1,5 раза больше, чем Россия», — поделился планами просветитель.
