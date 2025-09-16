Челябинский суд приговорил педофила к 16 годам колонии

Тракторозаводский райсуд Челябинска приговорил к 16 годам колонии педофила, приставшего к двум девочкам (шести и семи лет). Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, суд счет доказательства, собранные в ходе расследования, достаточными для вынесения приговора.
«Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в учреждениях для несовершеннолетних сроком на 12 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Мужчина пристал к девочкам в сентябре 2024 года. будучи под действием алкоголя и наркотиков, он предложил им пройти в подъезд. Там он продемонстрировал одной из них изображение обнаженного ребенка и предложил повторить аналогичное действие. Девочка отказалась. После чего фигурант проследовал в лифт за второй потерпевшей, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.
Сотрудники полиции Челябинска задержали педофила. В его отношении было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
«Ребенок должен знать, что нельзя: разговаривать с незнакомцами и впускать их в квартиру, заходить с незнакомцами в лифт и подъезд, садиться в автомобиль к незнакомцам, принимать от незнакомых людей подарки и соглашаться на их предложение пойти с ними, задерживаться на улице после школы, особенно с наступлением темноты», — напомнили в пресс-службе СКР по региону.
