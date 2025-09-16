В центре города у курганца подожгли гараж

Пожар в Щучье быстро потушили (архивное фото)
Пожар в Щучье быстро потушили (архивное фото) Фото:

В центре города Щучье Курганской области был совершен поджог гаража. Тушить огонь выезжали две пожарные машины. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«На улице Ленина загорелся гараж. Пожар потушили восемь специалистов и две единицы техники. Предварительная причина — поджог», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Спасатели ликвидировали огонь за восемь минут.

