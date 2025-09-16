Изменится время: в Пермском крае хотят ужесточить запрет на продажу алкоголя ночью

В Прикамье собираются запретить розничную продажу алкоголя с 22:00 до 08:00. Соответствующее предложение выдвинул краевой минэк. Сейчас в регионе запрещено продавать спиртное с 23:00 до восьми утра.
«Предлагается внести изменения в постановление 2011 года „Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции“. <...> Дополнить пунктом: „Продажа алкогольной продукции с 22:00 часов до 08:00 часов по местному времени“», — проект постановления опубликован на сайте ведомства.
Инициатива разработана минпромторгом Пермского края. Введение более строгих правил реализации алкогольной продукции направлено на сокращение ее потребления, обеспечение общественной безопасности, а также на уменьшение числа правонарушений, совершаемых под воздействием алкоголя. Аналогичные (и даже более строгие) правила действуют в Республике Коми, Республике Адыгея, Республике Калмыкии, Оренбургской, Белгородской областях, подчеркивают авторы проекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!