Мошенники обманули жительницу ХМАО, которая хотела привезти машину из-за границы

Жительница Нижневартовска (ХМАО) стала жертвой мошенничества при попытке купить автомобиль через интернет — женщина перевела злоумышленникам 884 тысячи рублей. О происшествии сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.
«Мнимый менеджер объяснил, что автомобиль будет доставляться из-за границы, поэтому оплата должна быть произведена двумя платежами — до и после получения машины», — сообщили в telegram-канале ведомства. По данным полиции, 52-летняя местная жительница нашла объявление о продаже автомобиля стоимостью свыше 2,5 млн рублей в одном из каналов в соцсети. После обсуждения деталей сделки с предполагаемым менеджером по продажам, женщина согласилась на предложенные условия.
Женщина перевела мошенникам 884 тысячи рублей. Через две недели продавец перестал выходить на связь, и она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители ищут злоумышленников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!