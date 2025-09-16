Подземный город с порталами и бункерами за копейки продают в Челябинской области. Фото

В Златоусте предлагают купить уникальный советский бункер за 5,5 млн рублей
Подземное сооружение почти в половину гектара реализуют в городе оружейников
Подземное сооружение почти в половину гектара реализуют в городе оружейников Фото:

В Златоусте Челябинской области выставили на продажу уникальное подземное сооружение площадью в половину футбольного поля. За 5,5 миллиона рублей желающим предлагают приобрести советский бункер, находящийся на территории бывшего завода в центре города. Он располагается в горе Косотур и имеет три вентиляционные шахты и шесть входных порталов, включая проезд для транспорта. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений.

«Сооружение площадью 4403 квадратных метра. Когда-то там было все технически оборудовано для безопасного, комфортного проживания. Имелось все необходимое по последнему слову техники тех времен. Но и сегодня огромные бетонные коридоры в недрах горы не оставят вас равнодушными», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Автор объявления отметил, что объект реализуется вместе с юридическим лицом. У текущего арендатора заключен долгосрочный договор аренды с МТУ Росимущества с правом последующего выкупа.

Сооружение нуждается в восстановительно-ремонтных работах. По информации продавца, объект можно использовать под складские или производственные задачи. Кроме того, благодаря расположению у подножья туристической тропы «Косотур», рассматривается возможность организации туристического бизнеса с привлечением государственных субсидий.

Как сообщало URA.RU, ранее это помещение намеревались переоборудовать в кинозал или концертную патриотическую площадку. Здесь в 2024 году потенциальным инвесторам предлагали открыть кафе, кинозал, музей, зал для пейнтбола, лазертага либо других активностей.

Бункер расположен в самом центре Златоуста
Бункер расположен в самом центре Златоуста
Фото:

