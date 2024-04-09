Развлечения Интересное В Челябинской области ищут желающих инвестировать в советский бункер. Скрин 09 апреля 2024 в 23:25 Размер текста - 17 + В Челябинской области пригласили желающих переоборудовать бункер в туристическую площадку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области ищут партнера, желающего привлечь инвестиции в старый советский бункер. Подземный объект предлагают переоборудовать в кинозал или концертную патриотическую площадку. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. «Советский бункер, год ввода в эксплуатацию — 1983, площадь 4403,3 кв. м. Находится на территории бывшего завода Ленина в Златоусте. Построен в горе Косотур. Возможно использовать под производство, складские помещения. Но интереснее организовать развлекательный комплекс на грантовую поддержку от государства или субсидии», — сообщает автор объявления на сайте «Авито». Потенциальным инвесторам предлагают переоборудовать объект в кафе, концертную патриотическую площадку, кинозал, музей, зал для пейнтбола, лазертага либо других активностей. Автор отмечает, что имеется долгосрочный договор аренды с Росимуществом с правом последующего выкупа. Бункер находится в центре в Златоусте, сообщает автор объявления Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/gotoviy_biznes/ischu_investora_partnera_v_turisticheskiy_biznes_3952177960 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области ищут партнера, желающего привлечь инвестиции в старый советский бункер. Подземный объект предлагают переоборудовать в кинозал или концертную патриотическую площадку. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. «Советский бункер, год ввода в эксплуатацию — 1983, площадь 4403,3 кв. м. Находится на территории бывшего завода Ленина в Златоусте. Построен в горе Косотур. Возможно использовать под производство, складские помещения. Но интереснее организовать развлекательный комплекс на грантовую поддержку от государства или субсидии», — сообщает автор объявления на сайте «Авито». Потенциальным инвесторам предлагают переоборудовать объект в кафе, концертную патриотическую площадку, кинозал, музей, зал для пейнтбола, лазертага либо других активностей. Автор отмечает, что имеется долгосрочный договор аренды с Росимуществом с правом последующего выкупа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям