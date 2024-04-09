В Челябинской области ищут партнера, желающего привлечь инвестиции в старый советский бункер. Подземный объект предлагают переоборудовать в кинозал или концертную патриотическую площадку. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений.
«Советский бункер, год ввода в эксплуатацию — 1983, площадь 4403,3 кв. м. Находится на территории бывшего завода Ленина в Златоусте. Построен в горе Косотур. Возможно использовать под производство, складские помещения. Но интереснее организовать развлекательный комплекс на грантовую поддержку от государства или субсидии», — сообщает автор объявления на сайте «Авито».
Потенциальным инвесторам предлагают переоборудовать объект в кафе, концертную патриотическую площадку, кинозал, музей, зал для пейнтбола, лазертага либо других активностей. Автор отмечает, что имеется долгосрочный договор аренды с Росимуществом с правом последующего выкупа.
Бункер находится в центре в Златоусте, сообщает автор объявления
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В Челябинской области ищут партнера, желающего привлечь инвестиции в старый советский бункер. Подземный объект предлагают переоборудовать в кинозал или концертную патриотическую площадку. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. «Советский бункер, год ввода в эксплуатацию — 1983, площадь 4403,3 кв. м. Находится на территории бывшего завода Ленина в Златоусте. Построен в горе Косотур. Возможно использовать под производство, складские помещения. Но интереснее организовать развлекательный комплекс на грантовую поддержку от государства или субсидии», — сообщает автор объявления на сайте «Авито». Потенциальным инвесторам предлагают переоборудовать объект в кафе, концертную патриотическую площадку, кинозал, музей, зал для пейнтбола, лазертага либо других активностей. Автор отмечает, что имеется долгосрочный договор аренды с Росимуществом с правом последующего выкупа.