Свердловчанка зарезала мужчину, чтобы отомстить за своего сожителя

Инцидет произошел во время новогодних праздников
Жительница Нижней Салды пырнула ножом мужчину, который повздорил с ее сожителем. Подробности инцидента рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Татьяна в разгар новогодних праздников в своей квартире в компании двух мужчин, один из которых был ее сожителем, употребляла горячительные напитки. В какой-то момент мужчины вышли на лестничную площадку пообщаться и между ними возник конфликт», — рассказали в telegram-канале пресс-службы ведомства.

После этого, по данным суда, женщина решила отомстить и нанесла оппоненту смертельный удар ножом. Пострадавший скончался на месте. 

Свердловчанка свою вину не признала. В суде она заявила, что убийство совершил сожитель, а ее попросил взять вину на себя.

Суд назначил женщине 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал с нее 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и 146 208 рублей расходов на погребение в пользу брата погибшего. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

