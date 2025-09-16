16 сентября 2025

Совет ЕС хочет отменить программу приема беженцев с Украины

В совете Евросоюза собираются постепенно отменить программу приема украинских беженцев. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«ЕС намерен обеспечить постепенный переход к другим статусам проживания для украинцев в Европе, кто имеет на это право», — указано в документе. Уточняется, что совет уже согласовал правила для переселенцев с Украины. На Западе хотят, чтобы они вернулись на родину.

Ранее вопрос возвращения украинских беженцев, особенно мужчин призывного возраста, уже поднимался в ряде стран ЕС. Так, премьер Баварии Маркус Зедер предлагал рассмотреть возможность отправки военнообязанных украинцев из Германии на родину, указывая на значительные расходы на их содержание и низкий уровень занятости среди переселенцев. По данным властей, в ФРГ сейчас проживает более 1,25 миллиона украинцев, из которых около 700 тысяч получают пособия.

