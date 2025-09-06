В Германии призвали отправить украинских беженцев на фронт

Необходимо рассмотреть возможность возвращения военнообязанных украинских беженцев из Германии на родину. С таким предложением выступил председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

«Вполне законно рассмотреть возможность возвращения годных к службе украинцев на родину для обеспечения безопасности в их стране», — передает слова Зедера газета Rheinische Post. Он добавил, что поскольку мир на Украине в ближайшее время не предвидится, такой шаг был бы законным.

При этом Зедер обратил внимание на низкий уровень занятости среди украинцев в ФРГ по сравнению с другими европейскими странами, связав это с системой социальных выплат. Он подчеркнул, что ситуацию необходимо срочно менять, и не только для вновь прибывших.

Согласно официальным данным, в настоящее время в Германии находятся более 1,25 миллиона украинцев, из которых около 700 тысяч получают гражданские пособия. Примерно 480 тысяч из них относятся к трудоспособному возрасту. Ранее сообщалось, что в 2024 году на выплаты украинским беженцам было направлено около 6,3 миллиарда евро.

