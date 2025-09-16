У крупного ТЦ на Борчанинова в Перми в очередной раз сменился собственник

В Перми завершили сделку по продаже ТЦ «Универсам» по улице Борчанинова, 13 — новым собственником стал местный девелопер Дмитрий Вдовин. Соответствующие изменения внесены в базу «Спарк-Интерфакс» в сентябре. Объект — один из последних активов компании Adreco Holding Limited (ОАЭ), владеющей недвижимостью экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова.
«Фирма Adreco продала торговый центр „Универсам“. 11 сентября учредителем ООО „Универсам-Инвест“, на балансе которого числится имущественный комплекс по улице Борчанинова, 13, стало ООО „Одежда“ Геннадия и Клавдии Вдовиных», — указано на портале.
Дмитрий Вдовин еще 25 июня был назначен руководителем компании «Универсам-Инвест». В июле должность гендиректора АО «Универсам-Семья», осуществляющего управление данным объектом, заняла Анна Каньшина, ранее возглавлявшая ликвидированное ООО «ОРФ „Культтовары“», принадлежавшее Вдовину. Несмотря на эти кадровые перестановки, бизнесмен тогда опроверг информацию о планах по приобретению ТЦ, пояснив, что изменения связаны исключительно с обновлением управленческой команды.
Источники в местной бизнес-среде считают, что сумма сделки, вероятно, превысила 600 млн рублей. По их словам, для нового владельца торгового центра сейчас разрабатывают концепцию обновления, предусматривающую отказ от кардинальных преобразований.
ГК «ЭКС», контролировавшая «Универсам» ранее, пыталась реализовать актив в течение нескольких лет. В августе бизнес передали предпринимателям из ОАЭ, а швейцарский холдинг Norpexal вышла из состава учредителей.
Представители ГК «ЭКС» отказались комментировать сделку. Оперативно связаться с Дмитрием Вдовиным по имеющимся в распоряжении редакции телефонам корреспонденту URA.RU не удалось.
