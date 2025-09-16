16 сентября 2025

Элитное авто за миллион евро заметили в Екатеринбурге. Видео

Brabus Rocket GTS может разогнаться до 317 км/ч
В Екатеринбурге был замечен Brabus Rocket GTS. Его стоимость достигает миллиона евро (~97 миллионов рублей). Кадры с элитным авто на дорогах города опубликовали в соцсетях.

В основе автомобиля лежит Mercedes-AMG. Разгон до 100 километров в час занимает меньше 3-х секунд. Вместо складной крыши у машины установлен оригинальный углепластиковый «колпак» с боковыми стеклами и подъемной третьей дверью.

Ранее на улицах Екатеринбурга уже появлялись редкие автомобили. Среди них — эксклюзивный вездеход Brabus Crawler 900, основанный на Mercedes-Benz G-класса и выпущенный ограниченной серией в 15 экземпляров.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ

