В Екатеринбурге был замечен Brabus Rocket GTS. Его стоимость достигает миллиона евро (~97 миллионов рублей). Кадры с элитным авто на дорогах города опубликовали в соцсетях.
В основе автомобиля лежит Mercedes-AMG. Разгон до 100 километров в час занимает меньше 3-х секунд. Вместо складной крыши у машины установлен оригинальный углепластиковый «колпак» с боковыми стеклами и подъемной третьей дверью.
Ранее на улицах Екатеринбурга уже появлялись редкие автомобили. Среди них — эксклюзивный вездеход Brabus Crawler 900, основанный на Mercedes-Benz G-класса и выпущенный ограниченной серией в 15 экземпляров.
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ
