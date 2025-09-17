Один из фигурантов дела о хищении денег бойцов СВО в Шереметьево помогал фронту

В мае были задержаны десятки предполагаемых участников преступной группы
В мае были задержаны десятки предполагаемых участников преступной группы

Дмитрий Боглаев, проходящий обвиняемым по уголовному дел о хищении в Шереметьево денежных средств у участников спецоперации, был отмечен благодарностью за поддержку военнослужащих в зоне конфликта. Об этом сообщил его адвокат Павел Чигилейчик.

«Боглаев оказывал поддержку СВО. У него имеется благодарственное письмо за помощь военнослужащим <...>. Он неоднократно помогал приобретать для участников спецоперации необходимые вещи, медикаменты и продукты», — заявил собеседник РИА Новости.

Ранее обвиняемый изъявил желание отправиться на фронт по примеру своего брата. По словам защиты, Боглаев сотрудничает со следствием. Он сам нашел виновных и вернул около 700 тысяч рублей одному потерпевшему. По данному делу были арестованы почти 30 человек, число потерпевших продолжает увеличиваться, передает RT. Первоначальной речь шла о 18 военнослужащих.

По версии следствия, в январе 2025 года Боглаев, Алексей Кабочкин и Игорь Бардин создали преступную группировку. Аферисты обманывали бойцов, прибывших в аэропорт, уговаривая их заплатить от 10 до 35 тысяч рублей якобы за покупку потерянных билетов. Кроме того, военнослужащих приглашали в бары, где им навязывали услуги по завышенным расценкам. В ряде случаев с банковских карт пострадавших списывались суммы, достигающие 600 тысяч рублей.

