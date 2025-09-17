Район радиоприборного завода «Оризон» в городе Смела Черкасской области, производящего системы наведения для ракет и оборудование для беспилотников, стал целью ударов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Смела — серия ударов, после первых взрывов пропало электричество. Взрывы слышали в направлении радиоприборного завода „Оризон“. Специализируется на изготовлении радиотехнического оборудования, средств объективного контроля для БПЛА, систем наведения для ракет», — заявил Лебедев для РИА Новости.
Территория между улицами Мазура и Промышленная оцеплена, рабочим завода «Оризон» и соседнего завода металлоизделий дан выходной до особого распоряжения. Лебедев отметил, что Смела является важным логистическим узлом для поставок военной техники ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят удары по военной инфраструктуре Украины, включая объекты оборонной промышленности, места дислокации личного состава и техники. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ избегают ударов по жилым домам и социальным учреждениям.
