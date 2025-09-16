У жительниц ХМАО отобрали две иномарки за пьяную езду

Суд ХМАО конфисковал два автомобиля у жительниц Сургута, осужденных за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По требованию прокуратуры иномарки Nissan Juke и Ford Kuga были обращены в собственность государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Судом первой инстанции при вынесении приговоров постановлено вернуть транспортные средства „NISSAN JUKE“ и „FORD KUGA“, принадлежащие осуждённым на праве собственности. Не согласившись с решениями суда, государственным обвинителем приговоры обжалованы в апелляционном порядке, с требованием о конфискации автомобилей», — уточнили в надзорном ведомстве.
Апелляция удовлетворила требования прокуратуры, ссылаясь на п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества). Обе осужденные ранее уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном состоянии.
