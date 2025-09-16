16 сентября 2025

У жительниц ХМАО отобрали две иномарки за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд ХМАО конфисковал автомобили у осужденных жительниц Сургута
Суд ХМАО конфисковал автомобили у осужденных жительниц Сургута Фото:

Суд ХМАО конфисковал два автомобиля у жительниц Сургута, осужденных за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По требованию прокуратуры иномарки Nissan Juke и Ford Kuga были обращены в собственность государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Судом первой инстанции при вынесении приговоров постановлено вернуть транспортные средства „NISSAN JUKE“ и „FORD KUGA“, принадлежащие осуждённым на праве собственности. Не согласившись с решениями суда, государственным обвинителем приговоры обжалованы в апелляционном порядке, с требованием о конфискации автомобилей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Апелляция удовлетворила требования прокуратуры, ссылаясь на п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества). Обе осужденные ранее уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном состоянии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд ХМАО конфисковал два автомобиля у жительниц Сургута, осужденных за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По требованию прокуратуры иномарки Nissan Juke и Ford Kuga были обращены в собственность государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Судом первой инстанции при вынесении приговоров постановлено вернуть транспортные средства „NISSAN JUKE“ и „FORD KUGA“, принадлежащие осуждённым на праве собственности. Не согласившись с решениями суда, государственным обвинителем приговоры обжалованы в апелляционном порядке, с требованием о конфискации автомобилей», — уточнили в надзорном ведомстве. Апелляция удовлетворила требования прокуратуры, ссылаясь на п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества). Обе осужденные ранее уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...