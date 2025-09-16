16 сентября 2025

«Закончилось ничьей»: В Уйском районе на выборах два кандидата набрали одинаковое число голосов

В Уйском районе на выборах два кандидата набрали одинаковое число голосов
Кандидаты набрали равное количество голосов, что привело к назначению повторного голосования
Кандидаты набрали равное количество голосов, что привело к назначению повторного голосования Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

На избирательном округе № 15 на выборах в Уйском муниципальном округе (Челябинская область) два кандидата набрали равное количество голосов. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии области Евгений Голицын на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«В Уйском [по 15 округу] два кандидата собрали по 273 голоса. В соответствии с действующим законодательством, в таких случаях назначается повторное голосование, которое проводится через 21 день после выборов, то есть 5 октября», — уточнил Голицын.

Ранее URA.RU сообщало, что аналогичная ситуация, когда два кандидата набрали равное число голосов, произошла на избирательном округе № 6 в Кунашакском муниципальном округе. По данным облизбиркома, два кандидата также набрали равное количество голосов — по 417 голосов каждый. Победу на очном голосовании одержала кандидат от «Единой России», и.о. главы Саринского поселения Танзиля Гималова, однако с учетом дистанционного электронного голосования результаты уравнялись с самовыдвиженцем, действующим депутатом Ферисом Абдрахмановым.

Выборы по округу признаны несостоявшимися, так как невозможно определить победителя. Одновременно глава облизбиркома сообщил, что в Чебаркуле на избирательном округе № 19 голосование отложено на 23 ноября из-за выбытия всех кандидатов. Единственным кандидатом на округе был спикер горсобрания Николай Баландин, однако его кандидатуру отозвала ранее выдвинувшая его партия «Единая Россия».

