«Закончилось ничьей»: В Уйском районе на выборах два кандидата набрали одинаковое число голосов

На избирательном округе № 15 на выборах в Уйском муниципальном округе (Челябинская область) два кандидата набрали равное количество голосов. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии области Евгений Голицын на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«В Уйском [по 15 округу] два кандидата собрали по 273 голоса. В соответствии с действующим законодательством, в таких случаях назначается повторное голосование, которое проводится через 21 день после выборов, то есть 5 октября», — уточнил Голицын.
Ранее URA.RU сообщало, что аналогичная ситуация, когда два кандидата набрали равное число голосов, произошла на избирательном округе № 6 в Кунашакском муниципальном округе. По данным облизбиркома, два кандидата также набрали равное количество голосов — по 417 голосов каждый. Победу на очном голосовании одержала кандидат от «Единой России», и.о. главы Саринского поселения Танзиля Гималова, однако с учетом дистанционного электронного голосования результаты уравнялись с самовыдвиженцем, действующим депутатом Ферисом Абдрахмановым.
Выборы по округу признаны несостоявшимися, так как невозможно определить победителя. Одновременно глава облизбиркома сообщил, что в Чебаркуле на избирательном округе № 19 голосование отложено на 23 ноября из-за выбытия всех кандидатов. Единственным кандидатом на округе был спикер горсобрания Николай Баландин, однако его кандидатуру отозвала ранее выдвинувшая его партия «Единая Россия».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!