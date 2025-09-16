Иностранец, который 7 сентября пытался изнасиловать екатеринбурженку в кафе «Хазар» на Вторчермете, сначала приставал к ее подруге. Но та смогла отбиться от незнакомца, сказала URA.RU потерпевшая.
«Мы вели себя обычно, не давали повода к нам приставать. Меня никогда раньше там не трогали. Мы сидели в кафе около часа, пошли в туалет. Пока я была в кабинке, кто-то дергал ручку от двери. Я подумала, что это подруга и открыла, а меня зажал незнакомец. Он зашел, закрыл кабинку на щеколду, зажал меня и стал кофту с юбкой поднимать. Я просила его отстать, но он, видимо, не понимал по-русски. У него были безумные глаза, может быть пьяный был», — вспоминает девушка.
Ее подруга позвала на помощь, незнакомца вытолкали на улицу. У жертвы остались синяки и царапины на запястьях. «Хозяин кафе просил не вызывать полицию, сказал, что сам с ним разберется. Но мы вышли на улицу и вызвали. Нападавший стоял там и улыбался», — продолжила собеседница агентства.
Она написала заявление в отдел полиции №12. Сведений, что иностранец задержан, нет. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!