16 сентября 2025

Оба челябинских депутата, устроивших публичную драку, выиграли выборы

Сергей Ханин снова избрался в городское собрание депутатов
Сергей Ханин снова избрался в городское собрание депутатов

Депутат и спикер горсобрания Верхнего Уфалея (Челябинская область), устроившие драку в конце августа, избраны в горсобрание на новый срок. Информацию об этом содержит портал облизбиркома.

«Совина Фаина Владимировна, избирательный округ № 16, самовыдвижение. Ханин Сергей Анатольевич, 18 округ, партия „Единая Россия“. Выиграли выборы», — информирует портал.

При этом у Ханина выборы были конкурентные — на округе выдвинулись пять кандидатов. У Совиной конкуренты снялись с выборов, избирателям нужно было поставить «за» или «против» единственного кандидата.

Драка между депутатами произошла утром 25 августа. Совина снимала Ханина на телефон. По ее мнению, тот в рабочее время занимался не связанными с работой делами. Ханин отобрал у Совиной телефон, между ними завязалась потасовка. Депутатов разняли случайные прохожие. Ханин отдал телефон им, а они вернули его Совиной.

По словам обоих участников конфликта, у них есть телесные повреждения, зафиксированные в местной больнице. Оба написали друг на друга заявления в полицию. В течение ближайших пяти лет им предстоит совместная работа в городском собрании депутатов.

