Облсуд решил судьбу бизнесмена из Екатеринбурга, трижды оправданного по делу об убийстве

Суд в Екатеринбурге оставил в силе оправдательный приговор бизнесмену Мамедову
Насими Мамедов считает себя невиновным
Насими Мамедов считает себя невиновным Фото:
новость из сюжета
Водителя экс-лидера ОПГ судят за убийство

Свердловский областной суд оставил без изменений оправдательный приговор бизнесмену Насими Мамедова, которого обвиняли в убийстве коммерсанта в 2000 году. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Олеся Бортникова.

Мамедова судили по делу об убийстве владельца «Атомрудмет» Алексея Зубакина. В уголовном деле еще числятся фамилии экс-лидера ОПГ Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает) и ныне покойного Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, как считают силовики, выступил заказчиком убийства. Он передал 15 тысяч долларов Клоку, чтобы тот нашел человека, который расправится с Зубакиным. Следствие считает, что исполнителем якобы стал Насими Мамедов. Сам он категорически отрицает это и считает, что его оговаривают.

Присяжные три раза признавали Мамедова невиновным. Но каждый раз прокуратура добивалась отмены приговора, дело направлялось на новый судебный круг. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

