Прогремевший на весь мир памятник пропадет из Екатеринбурга

В Екатеринбурге весь «Памятник клавиатуре» увезут на реставрацию
Один из символов Екатеринбурга — «Памятник клавиатуре», который прогремел на весь мир, временно исчезнет. Арт-объект увезут на реставрацию примерно на две-три недели, рассказал URA.RU креативный директор «Атома» Никита Харисов.

«Клавиши увезут, чтобы отпескоструить и убрать все слои краски, но это займет очень много времени. Надеемся уложиться в две-три недели. Происходить это будет в мастерской команды, которая занимается реставрацией», — поделился Харисов.

Украденные в 2011 году клавиши F1, F2, F3 и Y воссоздавать не будут. Чтобы защитить памятник от проседания и сделать его ровнее, сделают подложку из щебня.

Памятник был установлен в 2005 году художником Анатолием Вяткиным и к 20-летию объекта решили вернуть ему первоначальный вид. Арт-объект приобрел мировую известность после публикации в New York Times и в 2019 году занял второе место в рейтинге памятников по версии «Яндекса», уступив только «Медному всаднику» в Санкт-Петербурге. 

