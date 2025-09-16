Из Челябинска на СВО отправилась очередная фура с необходимым для бойцов СВО грузом. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.
«Груз стоимостью в несколько десятков миллионов рублей включает в себя более 1000 дронов, два автомобиля „Нива“, 10 новых мотоциклов, три квадроцикла, обмундирование, эвакуационные носилки, маскировочные сети и антидроновые одеяла, а также гражданский гуманитарный груз. Участие в его формировании приняли депутаты Челябинской городской думы Виталий Рыльских и Александр Назаров, патриотично настроенные предприниматели города, товарищество собственников недвижимости „Локомотив“, представители челябинских общественных организаций „Союз ветеранов спецназа ГРУ“ и „Союз десантников и ветеранов боевых действий“», — сообщает корреспондент агентства.
Александр Назаров прокомментировал, что для помощи бойцам каждый делает, что ему по силам. Кто-то вяжет носки, кто-то собирает медицинскую помощь, кто-то покупает квадрокоптеры.
Внук Виталия Рыльских отдал свой автомобиль для отправки на фронт. Теперь «Нива» будет помогать нашим разведчикам. Сам Рыльских каждый месяц перечисляет по 500 тысяч рублей организациям, покупающим все необходимое для бойцов.
«Эта потребность — помогать своим — у меня появилась давно, потому что я воспитывался в интернате, меня воспитывало государство, которое называлось Советский Союз. Сейчас я отдаю свой долг. Делаю то, что без помощи людей не будет сделано. И для меня, и для моих товарищей это важно, потому что у меня есть маленькие дети, у меня есть мои избиратели, у меня есть инвалиды, те многие, кто надеется на меня. Все, что я делаю — для того, чтобы над ними было ясное небо. И со мной это делают мои товарищи. Систематически, ежемесячно, иногда чаще, по запросу наших воинов. И жители тоже помогают по мере сил. У меня на округе живет мама погибшего на СВО солдата. Она каждый месяц ребятам из спецназа посылает носки, которые вяжет сама. Равнодушных нет», — сказал Рыльских.
Груз сопровождают командир разведывательного подразделения, председатель межрегиональной общественной организации «Союз десантников и ветеранов боевых действий» Александр Мясников и руководитель ТСН «Локомотив» Дмитрий Блинов.
«Для меня это уже 15-й раз, когда мы собираем гуманитарку в зону СВО. Участвовали многие: и депутаты гордумы, и другие люди, которые неравнодушны к судьбе России. По своей воле, от своей души, кто-то понемножку, кто-то помногу передавали денежные средства, чтобы мы могли закупить то, что необходимо бойцам на линии соприкосновения», — поясняет Дмитрий Блинов.
Бойцы с грузом отправились в путь после благословения, полученного от секретаря Челябинской епархии протоиерея Игоря Шестакова. Перед поездкой отец Игорь помолился вместе с отправляющимися в дорогу и пожелал им скорой победы.
