В Екатеринбурге не хватает денег на зарплаты школьным охранникам

В Екатеринбурге не хватает денег на достойную зарплату охранникам в школах и детских садах. Об этом рассказала глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова.
«На текущий год выделены средства на оплату охраны у нас в следующих размерах — 116 рублей за час в детских садах и 131 рублей в час в школах. Это еще с учетом того, что мы на 10% увеличили финансирование в этом году на оплату охранных услуг», — заявила Гумбатова в ходе заседания комиссии гордумы по развитию образования, ее слова приводит корреспондент URA.RU. При этом по Свердловской области оплата труда охранников в образовательных учреждениях составляет 219 рублей 29 копеек.
По словам главы департамента образования, при определении стоимости контракта образовательные организации руководствуются средними показателями по городу. Но этого, по ее словам, недостаточно, поэтому часть оплаты идет из внебюджетных источников. На вакансии с такими низкими зарплатами, как отмечает Гумбатова, устраиваются низкоквалифицированные сотрудники. В результате охранные структуры часто получают предписания по организации своей работы.
Ранее Гумбатова уже указывала на необходимость увеличить зарплаты школьным охранникам. По ее словам, при нынешних тарифах ЧОПы работают себе в убыток. В 2023 году, как писало URA.RU, в регионе наблюдался острый дефицит охранников.
