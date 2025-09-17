В Екатеринбурге не хватает денег на зарплаты школьным охранникам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охранникам в Екатеринбурге платят меньше, чем в других городах Свердловской области
Охранникам в Екатеринбурге платят меньше, чем в других городах Свердловской области Фото:

В Екатеринбурге не хватает денег на достойную зарплату охранникам в школах и детских садах. Об этом рассказала глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова. 

«На текущий год выделены средства на оплату охраны у нас в следующих размерах — 116 рублей за час в детских садах и 131 рублей в час в школах. Это еще с учетом того, что мы на 10% увеличили финансирование в этом году на оплату охранных услуг», — заявила Гумбатова в ходе заседания комиссии гордумы по развитию образования, ее слова приводит корреспондент URA.RU. При этом по Свердловской области оплата труда охранников в образовательных учреждениях составляет 219 рублей 29 копеек.

По словам главы департамента образования, при определении стоимости контракта образовательные организации руководствуются средними показателями по городу. Но этого, по ее словам, недостаточно, поэтому часть оплаты идет из внебюджетных источников. На вакансии с такими низкими зарплатами, как отмечает Гумбатова, устраиваются низкоквалифицированные сотрудники. В результате охранные структуры часто получают предписания по организации своей работы. 

Ранее Гумбатова уже указывала на необходимость увеличить зарплаты школьным охранникам. По ее словам, при нынешних тарифах ЧОПы работают себе в убыток. В 2023 году, как писало URA.RU, в регионе наблюдался острый дефицит охранников. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге не хватает денег на достойную зарплату охранникам в школах и детских садах. Об этом рассказала глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова.  «На текущий год выделены средства на оплату охраны у нас в следующих размерах — 116 рублей за час в детских садах и 131 рублей в час в школах. Это еще с учетом того, что мы на 10% увеличили финансирование в этом году на оплату охранных услуг», — заявила Гумбатова в ходе заседания комиссии гордумы по развитию образования, ее слова приводит корреспондент URA.RU. При этом по Свердловской области оплата труда охранников в образовательных учреждениях составляет 219 рублей 29 копеек. По словам главы департамента образования, при определении стоимости контракта образовательные организации руководствуются средними показателями по городу. Но этого, по ее словам, недостаточно, поэтому часть оплаты идет из внебюджетных источников. На вакансии с такими низкими зарплатами, как отмечает Гумбатова, устраиваются низкоквалифицированные сотрудники. В результате охранные структуры часто получают предписания по организации своей работы.  Ранее Гумбатова уже указывала на необходимость увеличить зарплаты школьным охранникам. По ее словам, при нынешних тарифах ЧОПы работают себе в убыток. В 2023 году, как писало URA.RU, в регионе наблюдался острый дефицит охранников. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...