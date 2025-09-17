Ремонт старейшего кинотеатра Екатеринбурга отложили

К проекту ремонта кинотеатра «Колизей» мэрия Екатеринбурга вернется в 2026 году. Об этом глава департамента культуры мэрии Илья Марков рассказал на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению, сообщает корреспондент URA.RU.
'На сегодняшний день проект находится в финальной стадии экспертизы. К сожалению, процесс заключения муниципального контракта отложен. Мы вернемся к этим разговорам в начале 2026 года», — подчеркнул Марков.
По его словам, на ремонт театра хотели привлечь федеральные деньги через программы сохранения объектов культурного наследия. Однако этого не получилось. «Колизей » не подошел по параметрам, там как федеральные программы касаются только объектов в очень плохом состоянии.
«Поэтому, видимо, будем вновь совместно задумываться о том, как реализировать проект», — добавил Марков.
В октябре 2023 года власти Екатеринбурге впервые показали, как будет выглядеть здание «Колизея» после реконструкции. На ремонт планировали потратить около 300 млн рублей.
До 2016 года историческое здание кинотеатра арендовывала компания «Новое время». После три года в «Колизее» показывали кино, проводили Уральскую индустриальную биеннале современного искусства, а после решили изменить концепцию площадки. В здании размещался Театр кукол (на время его ремонта), в 2022 году переехали «Провинциальные танцы».
