Киркоров рассказал о своем здоровье

Народный артист РФ Филипп Киркоров опроверг информацию о якобы ухудшившемся здоровье после падения на открытии фестиваля «Новая волна» 21 августа 2025 года. Он заявил, что чувствует себя хорошо, несмотря на травму колена.
«Ничего. Коленка, конечно, была в тяжелом состоянии, но главное, что во время выступления я сгруппировался, как спортсмен, и быстро поднялся. „Лопни, но держи фасон“ — учила меня Людмила Гурченко», — сказал Киркоров в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о самочувствии.
По его словам, он не сразу почувствовал боль и продолжил выступление, но после выхода со сцены начал хромать. Певец объяснил падение недостатком времени на репетиции.
Во время выступления на фестивале «Новая волна» в Казани 21 августа Филипп Киркоров потерял равновесие и упал, когда пытался подняться на сценическую платформу. Певец поскользнулся и оказался на спине, однако находившиеся поблизости артисты оперативно пришли ему на помощь и помогли подняться. В СМИ сообщалось, что он повредил ногу и якобы после этого его здоровье заметно ухудшилось.
