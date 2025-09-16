Пермская прокуратура продолжает требовать увольнения главы Краснокамска Быкариза

Прокуратура Пермского края продолжает настаивать на увольнении мэра Краснокамска Игоря Быкариза. Соответствующее представление надзорный орган направил в Пермский краевой суд.
«Ранее Краснокамский суд отказал прокуратуре в требовании уволить Игоря Быкариза. Прокуратура внесла представление на это решение. Его рассмотрит краевой суд 8 октября. Материалы переданы судье Елене Котельниковой», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Противостояние прокуратуры и Быкариза началось в 2024 году. Тогда прокурор Краснокамска Максим Третьяков ссылался на то, что глава округа не предпринял мер для урегулирования конфликта интересов у своего подчиненного Антона Максимчука.
