16 сентября 2025

Пермская прокуратура продолжает требовать увольнения главы Краснокамска Быкариза

Прокуратура намерена добиться отставки Игоря Быкариза
Прокуратура намерена добиться отставки Игоря Быкариза

Прокуратура Пермского края продолжает настаивать на увольнении мэра Краснокамска Игоря Быкариза. Соответствующее представление надзорный орган направил в Пермский краевой суд.

«Ранее Краснокамский суд отказал прокуратуре в требовании уволить Игоря Быкариза. Прокуратура внесла представление на это решение. Его рассмотрит краевой суд 8 октября. Материалы переданы судье Елене Котельниковой», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Противостояние прокуратуры и Быкариза началось в 2024 году. Тогда прокурор Краснокамска Максим Третьяков ссылался на то, что глава округа не предпринял мер для урегулирования конфликта интересов у своего подчиненного Антона Максимчука.

