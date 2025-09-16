16 сентября 2025

Челябинца избили битой и забрали 3 млн рублей, полиция задержала грабителей. Видео

В Челябинске задержали бандитов, напавших на жителя с битой
В Челябинске группа мужчин напала на жителя с битой. Они избили потерпевшего и забрали у него пакет с 3 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавшие задержаны.

«Потерпевший пояснил, что около подъезда жилого дома по улице Аральская неизвестные, ударив его битой, похитили денежные средства в размере 3 млн рублей, после чего скрылись. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия, устанавливая обстоятельства, свидетелей и очевидцев совершенного преступления, а также маршрут передвижения нападавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Раскрытие инцидента было поставлено на контроль руководством УМВД по Челябинску. В итоге группировку удалось задержать: они отдыхали в сауне. Бойцы ОМОН Росгвардии положили всех лицом в пол. Выяснилось, что часть похищенных денег члены банды уже потратили. Другую часть у них изъяли при задержании.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ („Разбой“). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе ведомства.

