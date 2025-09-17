Прокуратура Магнитогорска предъявила «Южуралзолоту» претензии на 4,5 миллиарда

Прокуратура Магнитогорска предъявила национализированному челябинскому холдингу «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) претензии на 4,5 млрд рублей. Как следует из отчета группы, для оценки перспектив исков проводится внешняя экспертиза.
«Подано три исковых заявления от Магнитогорской природоохранной прокуратуры к ПАО „ЮГК“ на общую сумму 4,554 млрд рублей. В настоящий момент руководство группы привлекло внутренних и внешних юристов для оценки вероятности и величины возможных выплат по данному делу», — отметила компания в отчете за первое полугодие.
В отчете указано, что органы прокуратуры в 2024 году проводили проверку исполнения требований законодательства в сфере промышленной безопасности и природопользования на промышленных площадках группы в Челябинской области. В частности, проверки прошли на месторождениях Светлинское (Пластовский округ), Курасан (Верхнеуральский округ) и Березняковское (Еткульский округ). Специалисты группы привлекают адвокатов для оценки возможных последствий исковых заявлений.
Компания стала государственной в июле 2025 года. Генпрокуратура РФ подала иск в Советский райсуд Челябинска, усмотрев нарушение законодательства со стороны тогдашнего президента холдинга и основного владельца Константина Струкова. По версии надзорного органа, пользуясь полномочиями вице-спикера заксобрания, он использовал полученные связи в органах власти для лоббирования интересов своего бизнеса.
При подготовке материала URA.RU запросило комментарии пресс-службу ЮГК.
