Прокуратура потребовала снести цеха «Южуралзолота» в Пластовском округе

Прокуратура Челябинской области потребовала снести цеха национализированного холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в Пластовском округе. Как следует из судебной документации, строения следует уничтожить на двух месторождениях.
«Заявитель указал, что в производстве Пластского городского суда находятся дела о возложении обязанности по сносу самовольной постройки производственного цеха № 2 на месторождении Светлинское, цеха № 3 на группе месторождений Курасан», — отмечено в материалах арбитража. Определение находится в распоряжении URA.RU.
Также на Курасане и Светлинском руднике прокуратура намерена запретить эксплуатацию хвостохранилищ. Еще одним требованием стало возмещение нанесенного почвам вреда. По всем вопросам споров проводятся экспертизы.
ЮГК оспорил прокурорское представление, выписанное в июле 2024 года. Производство арбитражный суд приостановил. Процесс возобновится, когда решения будут вынесены в Пласте.
Государственные органы уже высказывали претензии к работе четырех челябинских рудников. На месторождениях не соблюдались требования техники безопасности, создавая угрозу для жизни и здоровья рабочих. Нарекания становились причиной для приостановки работы объектов в августе 2024 года.
Холдинг стал государственным 11 июля 2025 года. Решение об этом вынес Советский райсуд Челябинска. С иском обратилась Генпрокуратура РФ. Поводом стало лоббирование интересов бизнеса со стороны тогдашнего владельца, бывшего вице-спикера заксобрания области Константина Струкова.
