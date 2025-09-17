Тысячи сазанов и белых амуров выпустили в свердловский пруд. Фото

Более пяти тысяч мальков сазана выпустили в Нижнетагильское водохранилище
Выпущено более пяти тысяч мальков
Выпущено более пяти тысяч мальков Фото:

В Нижнетагильский пруд выпустили более пяти тысяч мальков сазана и 390 двухлетних особей белого амура. Зарыбление провели при поддержке ЕВРАЗ НТМК, которое направило на эти цели миллионы рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«ЕВРАЗ НТМК проводит зарыбление с 2018 года. За это время в Нижнетагильское и Леневское водохранилища выпущено более 90 тысяч особей различных видов рыб», — сказал вице-президент компании, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Всего с 2018 года на зарыбление ЕВРАЗ НТМК направил 5,7 млн рублей.

На крайнем мероприятии присутствовали сам Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и другие представители отрасли. «Экологическая акция стала уже традиционной, и каждый год ЕВРАЗ проводит зарыбление городского водоема. Хочу обратиться к тагильским рыбакам, чтобы они бережно относились к экоресурсам Нижнего Тагила», — отметил мэр.

Особей сазана и белого амура выращивали в питомнике специалисты ФГБУ «Главрыбвод». Они же доставили мальков в Нижний Тагил. Перед выпуском мальков специалисты проверили качество воды, других популяций рыб и наличие кормовой базы.

Фото:
Фото:

